В Барнауле автомобиль слетел с дороги прямо в реку.

Автомобиль слетел со скользкой дороги в реку Барнаулку на ул. Булыгино.
Водителей и пешеходов просят быть осторожными.
О пострадавших неизвестно.
Ранее сообщалось, что барнаульцы пожаловались на гололед.
В Барнауле из-за сильного гололеда автомобиль слетел с дороги и попал в реку 1 ноября, сообщает "В курсе 22".
Автомобиль слетел со скользкой дороги в реку Барнаулку на ул. Булыгино.
Водителей и пешеходов просят быть осторожными.
О пострадавших неизвестно.
Ранее сообщалось, что барнаульцы пожаловались на гололед.
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