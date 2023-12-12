В Барнауле автомобилист влетел в дорожный знак.

Горожанка отмечает, что ДТП произошло около ТРЦ «Европа».
О пострадавших не сообщалось.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае дети избили пятиклассницу и сняли это на видео.
В Барнауле водитель влетел в дорожный знак, сообщает «Инцидент Барнаул».
Горожанка отмечает, что ДТП произошло около ТРЦ «Европа».
О пострадавших не сообщалось.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае дети избили пятиклассницу и сняли это на видео.
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