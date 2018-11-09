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В барнаульском ТЦ банкомат принял почти полмиллиона фальшивых рублей

В Барнауле злоумышленники загрузили в банкомат почти полмиллиона рублей билетами банка приколов, пишут в группе Unusual Crimes Barnaul в Instagram. В ГУ МВД России по городу altapress.ru подтвердили эту информацию.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Очевидцы сообщают, что ЧП произошло в конце октября в одном из ТЦ города. Инкассаторы приехали забирать деньги из банкомата из-за автоматического сигнала о переполнении отсека приема наличности. Когда деньги привезли в банк, выяснилось, что 495 тысяч рублей — фальшивые.

«Ячейка приема наличности оказалась битком забита купюрами банка приколов, достоинством в 5 тысяч рублей со слегка измененными защитными элементами, в результате чего банкомат подумал, что деньги настоящие», — пишут в группе.

Полицейские проводят проверку.

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