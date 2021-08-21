В Барнауле байкер на спортивном мотоцикле сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 20 августа, на пересечении Павловского тракта и ул. Малахова. Был совершен наезд на пешеходов. Участники аварии получили травмы, сообщается на странице паблика «Инцидент. Барнаул».

В Барнауле на пересечении Павловского тракта и ул. Малахова были сбиты два пешехода.

Сотрудниками ОГИБДД Барнаула предварительно установлено, что наезд был совершен 17-летним водителем. Не имея права двигаться по дорогам общественного пользования, он ехал на спортивном мотоцикле «Ирбис Трейдинг».

На нерегулируемом пешеходном переходе молодой человек сбил двух человек: 43-летнюю женщину и 13-летнего подростка, в этот момент переходивших дорогу.

В результате и водитель, и пешеходы получили травмы разной степени тяжести. Они были госпитализированы в Городскую больницу № 1.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.