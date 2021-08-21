В Барнауле байкер на спортивном мотоцикле сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка

Сотрудниками ОГИБДД Барнаула предварительно установлено, что наезд был совершен 17-летним водителем. Не имея права двигаться по дорогам общественного пользования, он ехал на спортивном мотоцикле «Ирбис Трейдинг».
На нерегулируемом пешеходном переходе молодой человек сбил двух человек: 43-летнюю женщину и 13-летнего подростка, в этот момент переходивших дорогу.
В результате и водитель, и пешеходы получили травмы разной степени тяжести. Они были госпитализированы в Городскую больницу № 1.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.