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Происшествия

В Барнауле без вести пропала 43-летняя женщина

В Барнауле уже почти неделю не могут найти местную жительницу Светлану Разбоеву (Еремкину). 43-летняя женщина ушла из дома 2 января и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщает алтайское отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Приметы

  • рост 172 см
  • среднее телосложение
  • волосы русые
  • глаза голубые
  • лицо в морщинах, женщина выглядит уставшей

Была одета

  • черная шапка
  • коричневая куртка
  • синие джинсы
  • черные сапоги
Разбоева Светлана Сергеевна.
Разбоева Светлана Сергеевна.
vk.com/la_altay

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят срочно сообщить по телефонам: 112 или на горячую линию отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный).

Также волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках жителя Рубцовска. Виталий Ашихмин пропал 23 декабря. До сих пор его местонахождение неизвестно.

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