В Барнауле без вести пропала 43-летняя женщина

Приметы
- рост 172 см
- среднее телосложение
- волосы русые
- глаза голубые
- лицо в морщинах, женщина выглядит уставшей
Была одета
- черная шапка
- коричневая куртка
- синие джинсы
- черные сапоги
Разбоева Светлана Сергеевна.
vk.com/la_altay
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят срочно сообщить по телефонам: 112 или на горячую линию отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный).
Также волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках жителя Рубцовска. Виталий Ашихмин пропал 23 декабря. До сих пор его местонахождение неизвестно.