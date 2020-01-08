В Барнауле без вести пропала 43-летняя женщина

В Барнауле уже почти неделю не могут найти местную жительницу Светлану Разбоеву (Еремкину). 43-летняя женщина ушла из дома 2 января и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщает алтайское отделение поискового отряда «Лиза Алерт».