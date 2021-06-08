В Барнауле будут судить двух дерзких вымогателей

В июне 2020 года барнаульцы стали вымогать с ранее им неизвестного им человека 100 тыс. рублей. Мужчины избивали жертву и грозили распространением позорящих его сведений. Отмечается, что тот «осуществлял действия в сфере незаконного оборота наркотических средств».
Чтобы еще больше напугать потерпевшего, злоумышленники угнали у него автомобиль, заверив, что вернут после получения денег.
Вину в преступлениях они признали частично.
«При этом, оба ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против собственности, должных выводов не сделали. В указанном обвинительном заключении, помимо прочего, им также вменяется совершение преступлений, предусмотренных ст. 158.1 и 161 УК РФ», — сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Елена Тихомирова.
Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.