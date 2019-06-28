В Барнауле будут судить работницу рынка, которая обналичила чужую кредитную карту

В Барнауле будут судить женщину за мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину. Она присвоила и обналичила чужую кредитную карту.

Как altapress.ru рассказал и.о. прокурора Ленинского района Барнаула Роман Мосин, супруг обвиняемой нашел чужой кошелек с банковской картой и кодом доступа к ней, и передал жене для того, чтобы она вернула имущество владельцу. Однако у женщины оказались другие планы.

Находясь на рабочем месте на территории одного из рынков города, обвиняемая убедилась, что на счете карты есть деньги и решила похитить их. Она пришла в один из торговых отделов, ввела в заблуждение знакомую продавщицу и попросила обналичить якобы свою кредитку.

Деньги с карты перевели через терминал на банковский счет владельца торгового отдела, а злоумышленнице выдали наличные из кассы отдела. После этого в течение дня аналогичным способом женщина сняла средства в еще четырех торговых отделах рынка. В результате она получила 98 тыс. рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Женщина полностью признал вину на этапе следствия и активно способствовала расследованию преступления. Кроме того, она раскаялась в содеянном и возместила причиненный ущерб. Однако ей все равно придется понести уголовное наказание, которое определит суд.