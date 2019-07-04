В Барнауле произошло массовое ДТП с КамАЗом

Со слов свидетелей, столкнулись КАМАЗ, УАЗ, Toyota Ipsum и Toyota Mark II. Движение на шоссе после аварии было перекрыто.
На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая помощь.
На шоссе Ленточный бор ночью 4 июля произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, пишут очевидцы в группе Barnaul22. По их словам, обошлось без жертв. Официальной информации об аварии пока нет.
Со слов свидетелей, столкнулись КАМАЗ, УАЗ, Toyota Ipsum и Toyota Mark II. Движение на шоссе после аварии было перекрыто.
На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая помощь.
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