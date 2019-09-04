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Происшествия

В Барнауле четыре человека пострадали в ДТП с переворотом

4 сентября в поселке Гоньба на ул. Цветочной перевернулась Toyota Vista, рассказали в барнаульской ГИБДД. Четыре человека пострадали, двое из них попали в больницу.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Дмитрий Кудрявцев

Известно, что неустановленный водитель не справился с управлением. Легковушка съехала с дороги и перевернулась.

Травмы получили пассажиры — мужчины 1974, 1976, 1981 и 1982 годов рождения.

В полиции проверяют обстоятельства ДТП.

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