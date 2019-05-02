В Барнауле едва не загорелась пустая квартира в пятиэтажке

В одной из квартир на втором этаже пятиэтажки произошло задымление, говорят в группе.
В этот момент в квартире никого не было.
В ЧП никто не пострадал.
Днем 2 мая на ул. Северо-Западной, 230 из квартиры пошел дым. Пожарным пришлось вскрывать дверь, сообщают в группе «Инцидент Барнаул».
В одной из квартир на втором этаже пятиэтажки произошло задымление, говорят в группе.
В этот момент в квартире никого не было.
В ЧП никто не пострадал.
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