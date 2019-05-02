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Происшествия

В Барнауле едва не загорелась пустая квартира в пятиэтажке

Днем 2 мая на ул. Северо-Западной, 230 из квартиры пошел дым. Пожарным пришлось вскрывать дверь, сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

В пустой квартире произошло задымление.
В пустой квартире произошло задымление.
"Инцидент Барнаул"

В одной из квартир на втором этаже пятиэтажки произошло задымление, говорят в группе.

В этот момент в квартире никого не было.

В ЧП никто не пострадал.

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