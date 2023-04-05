5 апреля
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Происшествия

В Барнауле дети ездят на самокатах по проезжей части

Жительница города поделилась кадрами, на которых видно, как школьники катаются на самокатах по проезжей части, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Школьники катаются на самокатах по проезжей части.
Школьники катаются на самокатах по проезжей части.
Telegram-канал "Инцидент Барнаул"

Девушка записала видео на пересечении пр. Ленина и ул. Матросова. На кадрах видно, как дети школьного возраста едут на самокатах на проезжей части.

Жительница города отметила, что школьники вели себя крайне небезопасно. Также на них не было защитных шлемов.

«Это вообще законно? Хотелось бы привлечь внимание ГИБДД и родителей этих детишек», — добавила девушка.

Ранее школьники подожгли гараж в одном из районов Барнаула. В администрации школы заверили, что их привлекут к общественно-полезному труду.

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