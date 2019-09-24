В Барнауле девочка попала под машину на перекрестке с неработающим светофором

Авария произошла около 7:10 в районе дома № 115 на ул. Челюскинцев. Свидетели ДТП говорят, что на этом участке не работает светофор и пешеходы перебегают дорогу.
По словам очевидцев, девочку увезли медики на «скорой», ребёнок в тяжелом состоянии.
Девочка 7−10 лет попала под колеса отечественной легковушки на пересечении ул. Челюскинцев и Папанинцев. Ребенка после ДТП забрала «скорая», сообщили в группе «Барнаул 22» свидетели происшествия.
Авария произошла около 7:10 в районе дома № 115 на ул. Челюскинцев. Свидетели ДТП говорят, что на этом участке не работает светофор и пешеходы перебегают дорогу.
По словам очевидцев, девочку увезли медики на «скорой», ребёнок в тяжелом состоянии.
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