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Происшествия

В Барнауле девочка попала под машину на перекрестке с неработающим светофором

Девочка 7−10 лет попала под колеса отечественной легковушки на пересечении ул. Челюскинцев и Папанинцев. Ребенка после ДТП забрала «скорая», сообщили в группе «Барнаул 22» свидетели происшествия.

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
vk.com/barneos22.

Авария произошла около 7:10 в районе дома № 115 на ул. Челюскинцев. Свидетели ДТП говорят, что на этом участке не работает светофор и пешеходы перебегают дорогу.

По словам очевидцев, девочку увезли медики на «скорой», ребёнок в тяжелом состоянии.

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