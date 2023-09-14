В Барнауле девочка попала в больницу из-за отравления алкоголем, который купил ей военный

Девочка Ира учится в колледже, а с военным-контрактником Александром познакомилась три месяца назад. Сначала они общались через соц.сети, потом начали созваниваться, а недавно парень получил отпуск и приехал к ней в Барнаул.
Известно, что у них завязались отношения.
Пара решила не медлить. Александр купил алкоголь и они пошли на съемную квартиру. Там студентка выпила пару бутылок известного пивного напитка, два стакана мартини и почти сразу ей стало плохо.
Парень довез Иру до общежития и уехал по своим делам. Дома ей стало еще хуже, девушке вызвали скорую и госпитализировали.
Сейчас девочка находится без сознания, у нее диагностировали сильное алкогольное отравление.
На Александра составили протокол о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя.