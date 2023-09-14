14 сентября
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Происшествия

В Барнауле девочка попала в больницу из-за отравления алкоголем, который купил ей военный

В Барнауле 16-летняя девочка отравилась пивным напитком Essa и мартини, ей их купил 26-летний военный, который приехал в отпуск, сообщают "Осторожно, новости".

В Барнауле девочка попала в больницу из-за отравления пивом Essa и мартини, которые купил ей военный.
В Барнауле девочка попала в больницу из-за отравления пивом Essa и мартини, которые купил ей военный.
Осторожно, новости

Девочка Ира учится в колледже, а с военным-контрактником Александром познакомилась три месяца назад. Сначала они общались через соц.сети, потом начали созваниваться, а недавно парень получил отпуск и приехал к ней в Барнаул.

Известно, что у них завязались отношения.

Пара решила не медлить. Александр купил алкоголь и они пошли на съемную квартиру. Там студентка выпила пару бутылок известного пивного напитка, два стакана мартини и почти сразу ей стало плохо.

Парень довез Иру до общежития и уехал по своим делам. Дома ей стало еще хуже, девушке вызвали скорую и госпитализировали.

Сейчас девочка находится без сознания, у нее диагностировали сильное алкогольное отравление.

На Александра составили протокол о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя.

Ранее в квасе выявили превышение нормы алкоголя.

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