В Барнауле девочка упала в яму с кипятком напротив больницы

10 декабря в барнаульском микрорайоне Восточном 9-летняя девочка упала в яму с кипятком и обварила ноги. Ребенок пострадал днем на ул. Маяковского, 8, сообщила местная жительница Елена в паблике «Инцидент Барнаул».

Елена,

жительница Барнаула:

Около 12 часов моя дочь вместе с одноклассницей шли по улице Маяковского со школы. Напротив здания соцзащиты они увидели пар из-под снега. Одноклассница дочери решила сфотографироваться с паром, но провалилась под снег и начала сильно кричать.

Подружка вытащила девочку из-под снега, сняла с нее сапоги и начала прикладывать к обваренным кипятком ногам чистый снег. По словам ребенка, им никто не помог: только одна женщина помогла поднять травмированную девочку и ушла. Одноклассница сама дотащила девочку до соцзащиты, где ей вызвали скорую. Интересно, что в этом здании также располагается детская городская больница.

Елена,

жительница Барнаула:

Порыв трубы был еще в пятницу. Сотрудникам соцзащиты говорили, чтобы они огородили это место и сообщили коммунальщикам. Вот так из-за халатности взрослых страдают дети! Ирина сейчас находится в реанимации без сознания.

По данным мэрии Барнаула, по данному адресу действительно произошло повреждение теплотрассы. Специалисты БТСК устраняют аварию. Под отключение теплоснабжения попали три многоквартирных жилых дома, 20 домов частного сектора и два административных здания.

В СУ СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку инцидента.