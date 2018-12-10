В Барнауле девочка упала в яму с кипятком напротив больницы

Елена,
жительница Барнаула:
Около 12 часов моя дочь вместе с одноклассницей шли по улице Маяковского со школы. Напротив здания соцзащиты они увидели пар из-под снега. Одноклассница дочери решила сфотографироваться с паром, но провалилась под снег и начала сильно кричать.
Подружка вытащила девочку из-под снега, сняла с нее сапоги и начала прикладывать к обваренным кипятком ногам чистый снег. По словам ребенка, им никто не помог: только одна женщина помогла поднять травмированную девочку и ушла. Одноклассница сама дотащила девочку до соцзащиты, где ей вызвали скорую. Интересно, что в этом здании также располагается детская городская больница.
Елена,
жительница Барнаула:
Порыв трубы был еще в пятницу. Сотрудникам соцзащиты говорили, чтобы они огородили это место и сообщили коммунальщикам. Вот так из-за халатности взрослых страдают дети! Ирина сейчас находится в реанимации без сознания.
По данным мэрии Барнаула, по данному адресу действительно произошло повреждение теплотрассы. Специалисты БТСК устраняют аварию. Под отключение теплоснабжения попали три многоквартирных жилых дома, 20 домов частного сектора и два административных здания.
В СУ СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку инцидента.