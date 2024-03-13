13 марта
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Происшествия

В Барнауле девушка чудом спаслась от похищения

27 февраля в Барнауле произошло жестокое нападение на жительницу города, которое попало на камеры видеонаблюдения. Сестра пострадавшей отметила, что девушке чудом удалось спастись, сообщает amic.ru

Насилие. Страх.
Насилие. Страх.
https://unsplash.com/

Как рассказывает сестра потерпевшей, происшествие произошло 27 февраля. Девушка около 22:00 шла по тротуару на ул.Тихонова. В районе школы №48 к ней подошел неизвестный и стал убеждать, что его тете нужна помощь. В свою очередь пострадавшая посоветовала ему вызвать скорую помощь. Во время диалога девушка продолжала идти, не останавливаясь.

Когда преступник понял, что жертва не собирается останавливаться, он повалил ее на землю и закрыл рот рукой, угрожая, чтобы та не кричала. Затем он поднял ее и увел с центральной дороги. Когда девушка поняла, что мужчина тащит ее в дом, где помощи можно не ждать, она стала вырываться. Преступник ударил ее два раза, в живот и по голове и все же затащил в дом. Там он закрылся и угрожая ножом, высказал ей свои сексуальные намерения.

В какой-то момент жертва смогла вырвать из рук грабителя нож, побежала к соседям за помощью. Калитки никто не открывал, тогда она перелезла через забор и побежала в дом. Люди вызвали скорую и полицию.

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
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Полицейские побои зафиксировали, но также попросили характеристику с места работы и от соседей, чтобы убедиться, что она «приличная».

Семья пострадавшей боится, что преступник окажется на свободе. Ведь он уже был судим по похожей статье и освободился через полгода.

В настоящее время похититель находится в СИЗО. Сама пострадавшая никак не может оправиться от шока, ежедневно на работу ее провожают родные.

Ранее сообщалось, что в Сибири девушка умерла после удаления зуба.

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