В Барнауле девушка мешала соседям и обматерила полицейского

По предварительной информации, полицейским сообщили о шумных соседях в одном из зданий на Красноармейском проспекте. Заметив сотрудников, девушка грубо обматерила полицейского.
Возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.
В Барнауле полицейские задержали 22-летнюю девушку, которую подозревают в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительной информации, полицейским сообщили о шумных соседях в одном из зданий на Красноармейском проспекте. Заметив сотрудников, девушка грубо обматерила полицейского.
Возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.
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