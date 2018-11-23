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В Барнауле девушка мешала соседям и обматерила полицейского

В Барнауле полицейские задержали 22-летнюю девушку, которую подозревают в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

По предварительной информации, полицейским сообщили о шумных соседях в одном из зданий на Красноармейском проспекте. Заметив сотрудников, девушка грубо обматерила полицейского.

Возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.

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