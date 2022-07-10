10 июля
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Происшествия

В Барнауле женщина без прав на китайском внедорожнике протаранила дом

Китайские внедорожник Chery протаранил стену многоквартирного дома в Барнауле. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла вечером 9 июля. Иномарка врезалась в стену дома № 226 на улице Антона Петрова.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Внедорожник протаранил дом в Барнауле
Внедорожник протаранил дом в Барнауле
«Инцидент Барнаул»
Внедорожник протаранил дом в Барнауле
Внедорожник протаранил дом в Барнауле
«Инцидент Барнаул»
Внедорожник протаранил дом в Барнауле
Внедорожник протаранил дом в Барнауле
«Инцидент Барнаул»

В отделении пропаганды городской ГИБДД рассказали, что водителем оказалось 36-летняя женщина. В отношении нее составили два административных протокола. Один — за управление автомобилем без водительских прав, второй — за потребление алкоголя после ДТП, участником которого она являлась.

Ранее сообщалось, что два бывших сотрудника ГИБДД погибли в аварии с микроавтобусом в Алтайском крае. Их машина опрокинулась в кювет. В автомобиле находились три человека. Двое из них скончались, третий — госпитализирован с травмами.

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