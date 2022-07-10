В Барнауле женщина без прав на китайском внедорожнике протаранила дом

Авария произошла вечером 9 июля. Иномарка врезалась в стену дома № 226 на улице Антона Петрова.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.
В отделении пропаганды городской ГИБДД рассказали, что водителем оказалось 36-летняя женщина. В отношении нее составили два административных протокола. Один — за управление автомобилем без водительских прав, второй — за потребление алкоголя после ДТП, участником которого она являлась.
Ранее сообщалось, что два бывших сотрудника ГИБДД погибли в аварии с микроавтобусом в Алтайском крае. Их машина опрокинулась в кювет. В автомобиле находились три человека. Двое из них скончались, третий — госпитализирован с травмами.