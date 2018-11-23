В Барнауле девушка ограбила мать ради юноши

Пятнадцатилетняя жительница Барнаула и ее знакомый ограбили мать девушки: они похитили с ее карты часть сбережений. Молодые люди вину признали, сообщает Следственный комитет РФ по Алтайскому краю.

Следствие установило, что в июле 2018 года 15-летняя жительница Барнаула рассказала своему другу о том, что кредитной карте матери есть более 100 тысяч рублей. 17-летний подросток уговорил ее похитить часть средств и потратить их на себя. Они перевели на мобильный телефон 10 тыс. рублей и расплатились ими в интернет-магазине. При этом девушка удаляла с телефона матери смс-оповещения.

Общая сумма причиненного ущерба составила больше 18 тысяч рублей. После того, как мать девушки обнаружила списание денежных средств с кредитной карты, она обратилась в правоохранительные органы.

Подростки вину признали. Девушку приговорили к одному году лишения свободы условно, а ее молодого человека к двум годам лишения свободы условно.