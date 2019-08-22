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Происшествия

В Барнауле девушка получила условный срок за убийство

24-летняя жительница Барнаула получила условный срок за убийство 20-летнего сожителя, совершенной из-за превышения самообороны, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю. Парень периодически избивал ее.

Нож.
Нож.
СС0

Девушка жила с парнем и своим малолетним ребенком. В один из дней апреля между ними произошел конфликт на почве ревности. Сожитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, стал бить девушку, как уже было не раз.

В тот день девушка взяла кухонный нож и ударил им в область грудной клетки мужчины. От полученной травмы он скончался на месте.

Женщина свою вину признала частично, утверждая, что не хотела причинять смерть своему сожителю, а думала напугать его.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

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