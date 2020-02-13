В Барнауле девушка выпала с 14 этажа

Тело обнаружили утром, около 10:00. Предположительно, девушка выпала с балкона 14 этажа.
Следователи осмотрели место происшествия и начали проверку.
Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
На ул. Островского, 49 в Барнауле под окнами многоэтажки нашли тело девушки, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Тело обнаружили утром, около 10:00. Предположительно, девушка выпала с балкона 14 этажа.
Следователи осмотрели место происшествия и начали проверку.
Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter