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Происшествия

В Барнауле девушка выпала с 14 этажа

На ул. Островского, 49 в Барнауле под окнами многоэтажки нашли тело девушки, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

В Барнауле девушка погибла, упав с высоты 14 этажа.
В Барнауле девушка погибла, упав с высоты 14 этажа.
"Инцидент Барнаул"

Тело обнаружили утром, около 10:00. Предположительно, девушка выпала с балкона 14 этажа.

Следователи осмотрели место происшествия и начали проверку.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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