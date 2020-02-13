В Барнауле девушку избил продавец на китайском рынке

8 февраля в Барнауле на территории китайского рынка на пр. Космонавтов на девушку напал агрессивный мужчина. Об этом пострадавшая рассказала altapress.ru.

По словам девушки, она раздавала листовки, когда на нее напал мужчина. По сведениям потерпевшей, он работает на рынке.

«Мы вызвали полицию, которая ехала 2 часа. Начальство рынка бездействует, не идет на контакт и не предоставляет записи с камер. Там куча свидетелей того, что этот мужчина за мной бежал и схватил меня. У меня имеется освидетельствование из медучреждения о побоях», — рассказала пострадавшая.

В итоге девушке пришлось уйти на больничный. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, гематомы на шее и царапины.

С ее слов, это уже не первый случай с данным мужчиной, это подтверждают сотрудники рынка. Девушка переживает, что подобные инциденты могут повториться, если нападавший избежит наказания.

В УМВД России по Барнаулу altapress.ru факт инцидента подтвердили, материалы находятся у участкового. Проводится проверка обстоятельств происшествия, назначена медицинская экспертиза. По ее итогам примут процессуальное решение.