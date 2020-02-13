В Барнауле девушку избил продавец на китайском рынке

По словам девушки, она раздавала листовки, когда на нее напал мужчина. По сведениям потерпевшей, он работает на рынке.
«Мы вызвали полицию, которая ехала 2 часа. Начальство рынка бездействует, не идет на контакт и не предоставляет записи с камер. Там куча свидетелей того, что этот мужчина за мной бежал и схватил меня. У меня имеется освидетельствование из медучреждения о побоях», — рассказала пострадавшая.
В итоге девушке пришлось уйти на больничный. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, гематомы на шее и царапины.
С ее слов, это уже не первый случай с данным мужчиной, это подтверждают сотрудники рынка. Девушка переживает, что подобные инциденты могут повториться, если нападавший избежит наказания.
В УМВД России по Барнаулу altapress.ru факт инцидента подтвердили, материалы находятся у участкового. Проводится проверка обстоятельств происшествия, назначена медицинская экспертиза. По ее итогам примут процессуальное решение.