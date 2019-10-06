В Барнауле девушку скинули с крыши караоке-бара

Около 7 утра 6 октября возле караоке-клуба «Унисон» в Барнауле (Энтузиастов, 16а) обнаружили девушку без сознания. Она сообщила очевидцам, что ее столкнули с крыши, сообщил «Инцидент Барнаул».

Девушка сообщила, что с кем-то по лестнице поднялась на пристройку и оттуда ее скинули. Она пролежала несколько часов пока ее не нашли.

Когда приехала полиция и скорая помощь пострадавшая уже находилась без сознания и не успела сказать кто именно ее скинул. Ее увезли в горбольницу № 1.



В пресс-службе УМВД по Барнаулу «Инциденту Барнаул» пояснили, что в отделе полиции по Индустриальному району города зарегистрировано сообщение от прохожего. Он сообщил, что возле караоке-клуба «Унисон» лежит девушка, которая просит о помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все подробности произошедшего по итогу будет приятно процессуальное решение.