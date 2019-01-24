В Барнауле директора охранного предприятия осудили за коммерческий подкуп

Директор одного из охранных предприятий Барнаула получил коммерческие подкупы на общую сумму больше 120 тысяч рублей, пишет прокуратура Алтайского края.

В регионе проводил конкурсы, победители которых должны были охранять госучреждения в 2018 году. Мужчина подал заявки одновременно с конкурентами — другими частными охранными предприятиями. Потом он предложил руководителям организаций передать ему деньги. Взамен обещал, что его охранная организация не будет участвовать в конкурсах и не станет понижать стоимость услуг по охране объектов. Руководители согласились.

От двух директоров охранных предприятий мужчина получил 55 тысяч рублей. Однако третий конкурент, которому предложили заплатить больше 70 тысяч рублей, обратился в полицию.

Директор охранного предприятия полностью признал вину и раскаялся. Мужчину приговорили к штрафу 1 млн 200 тысяч рублей. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно — хозяйственных функций в коммерческих организациях на 3 года.

Также в счет штрафа приставы изъяли автомобиль Volkswagen Touareg. Кроме того, в доход государства изъяли деньги, полученные в качестве коммерческого подкупа.