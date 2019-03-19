В Барнауле после нападения добермана ребенок попал в больницу

В Барнауле 16 марта собака напала на ребенка в районе школы № 103, пишет «Комсомольская правда».

Мальчик шел на уроки и по дороге встретил девушку с доберманом, который был без намордника. Внезапно собака напала на ребенка, вцепившись в брюки.

Хозяйка собаки посоветовала пострадавшему самому вызвать медиков и ушла. В шоковом состоянии 12-летний мальчик добежал до школы, где рассказал о случившемся классному руководителю. Учитель сразу же вызвала скорую помощь.

Мать пострадавшего рассказала, что ее сын лежит в хирургическом отделении. Врачи диагностировали «укушенную рану мошонки», пишет издание.

«Ребенка прооперировали, вывели проводник, колют антибиотики. Внутренние органы не задеты, но о последствиях травмы пока рано говорить. Он сильно напуган», — сообщает мать школьника.

Мальчик идет на поправку, но сколько школьник пробудет в больнице, пока неясно. Полицейские нашли хозяйку добермана, ей оказалась 28-летняя горожанка. Она рассказала, что растерялась, поэтому не оказала мальчику помощь. Девушка отметила, что у нее очень воспитанная собака и попросила передать родителям пострадавшего, чтобы те больше не писали про нее в соцсетях.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Родители пострадавшего хотят подать иск о причинении морального вреда.