В Барнауле двое детей провалились в люк теплокамеры. Коммунальщик не признает вины

Следователи закончили с делом 42-летнего мастера участка Барнаульской теплосетевой компании, который обвиняется в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Свою вину он не признает и отказывается от дачи показаний.

Речь идет о событиях, которые произошли в мае 2019 года на Солнечной Поляне — двое детей провалились в люк, ведущий в тепловую камеру.

Утром 10-летняя девочка гуляла с собакой и наступила на крышку люка. Она провалилась одной ногой.

Вечером того же дня четырехлетняя девочка также наступила на люк, но уже провалилась полностью. Ребенок упал на бетонный пол колодца с высоты более трех метров.

При падении девочка получила различные травмы средней тяжести. Очевидцы говорили, что ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение одной из клиник.

По данным следствия, в должностные обязанности мастера Барнаульской теплосетевой компании входило обследование элементов теплосети, в том числе осмотр прилегания крышек люка к опорной поверхности корпусов тепловых камер.

«При надлежащем выполнении работ и оказании услуг по обслуживанию и осмотру теплосети, мастер мог выявить, что на участке местности, расположенном по улице Солнечная поляна в городе Барнауле, имеется дефект: на корпусе посадочного кольца отсутствует выступ для опоры крышки люка, ведущей в тепловую камеру, что не исключает ее вращения в крепежных пазах», — полагают в СК.

Коммунальщик не признал вины, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Это не помешало следователям собрать достаточные доказательства и передать уголовное дело с утвержденным зампрокурора Алтайского края обвинительным заключением на рассмотрение в суд.