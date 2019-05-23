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Происшествия

В Барнауле двух охранников «Сотни» будут судить за драку в пивнушке

Два сотрудника барнаульского частного охранного предприятия «Сотня» предстанут перед судом. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Охрана.
Охрана.
Настасья Коваленко

По версии следствия, рано утром 9 марта 2019 года охранники прибыли по вызову в магазин «Пиффков». Там они брызнули в лицо мужчине слезоточивый газ, после чего избили его.

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