В Барнауле экс-полицейского обвиняют в мошенничестве на 480 тысяч рублей

По данным следствия, в июне 2017 года полицейский ввел в заблуждение барнаульского предпринимателя, в отношении которого ранее проводил оперативно-розыскные мероприятия. Оперуполномоченный потребовал передать ему деньги за непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности. На самом деле у полицейского не было процессуальных полномочий для прекращения проверок и уголовных дел. В итоге обвиняемый получил более 480 тысяч рублей.
После того, как потерпевшего привлекли к уголовной ответственности, он обратился в подразделение собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю с заявлением о мошенничестве. По результатам служебной проверки полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Во время предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме и компенсировал материальный вред, причиненный потерпевшему.
Следователь направил представление в отдел полиции об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, в чьи должностные обязанности входит работа с личным составом, — отмечают в ведомстве.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.