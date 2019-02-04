В Барнауле экс-полицейского обвиняют в мошенничестве на 480 тысяч рублей

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного одного из отделов полиции УМВД России по Барнаулу. Его обвиняют в мошенничестве, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в июне 2017 года полицейский ввел в заблуждение барнаульского предпринимателя, в отношении которого ранее проводил оперативно-розыскные мероприятия. Оперуполномоченный потребовал передать ему деньги за непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности. На самом деле у полицейского не было процессуальных полномочий для прекращения проверок и уголовных дел. В итоге обвиняемый получил более 480 тысяч рублей.

После того, как потерпевшего привлекли к уголовной ответственности, он обратился в подразделение собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю с заявлением о мошенничестве. По результатам служебной проверки полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Во время предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме и компенсировал материальный вред, причиненный потерпевшему.

Следователь направил представление в отдел полиции об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, в чьи должностные обязанности входит работа с личным составом, — отмечают в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.