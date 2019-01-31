Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
605

В Барнауле экс-следователя МВД отправят в колонию за взятку в 10 тысяч долларов

В Барнауле бывшего следователя одного из отделов главного следственного управления ГУ МВД по Алтайскому краю признали виновным в получении взятки и фальсификации доказательств по уголовному делу, пишет СУ СКР по региону.

Взятка.
Взятка.
СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что полицейский предложил жителю Барнаула передать ему взятку в особо крупном размере — 20 тысяч долларов США за вынесение им по материалу доследственной проверки постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

О незаконном требовании следователя мужчина сообщил в Управление ФСБ России по Алтайскому краю и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативной службы.

В октября 2017 года следователь получал от мужчины, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 10 тысяч долларов США в качестве части ранее обозначенной взятки. В этот момент противоправные действия следователя МВД пресекли сотрудники ФСБ.

Кроме того, установили причастность бывшего полицейского к фальсификации доказательств по уголовному делу, находящемуся у него в производстве, о хищении денег коммерческой организации. Искусственно были созданы доказательства виновности в совершении тяжкого преступления, — отмечают в ведомстве.

На имущество бывшего полицейского наложили арест на сумму более 8 млн рублей (автомобиль, дом и денежные средства). Суд приговорил экс-следователя к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате штрафа 5 млн 800 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его специального звания подполковник юстиции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость