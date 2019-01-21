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В Барнауле гендиректора управляющей компании обвиняют в невыплате зарплат

В Барнауле генерального директора фирмы «Ваш выбор» обвиняют в невыплате заработной платы работникам управляющей компании, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

По данным следствия, с октября 2017 по январь 2018 года генеральный директор управляющей компании частично не выплачивала зарплату двум дворникам. Имея реальную возможность для выплат, обвиняемая направляла деньги, поступившие в компанию, на обеспечение ее повседневной деятельности. Задолженность перед людьми составила более 100 тысяч рублей.

Кроме того, директор полностью не выплатила заработную плату свыше двух месяцев еще 21 сотруднику за период их работы с марта 2017 по январь 2018 года.

Средства, предназначавшиеся для вознаграждения за труд, она направляла на получение прибыли, что явилось грубейшим нарушением конституционных прав работников и длительным оставлением их без средств к существованию, — отмечают в ведомстве.

Сумма невыплаченной заработной платы варьировалась от 23 до 70 тысяч рублей перед каждым сотрудником и составила в общей сложности более 1 млн рублей.

На уставной капитал компании наложили арест. Во время предварительного следствия обвиняемая вины не признала. Она утверждала, что не преследовала какой-либо корыстной и иной личной заинтересованности в невыплате заработной платы. По ее словам, невыплата обусловлена объективной кризисной финансово-экономической ситуацией в компании.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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