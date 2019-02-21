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Происшествия

В Барнауле горел железнодорожный мост

В Барнауле ранним утром 21 февраля на железнодорожном мосту через Обь произошел пожар, очевидцами которого стали подписчики паблика Barnaul22. В Западно-Сибирской железной дороге прокомментировали это происшествие.

Железнодорожный мост.
Железнодорожный мост.
Лидия Соколова

Возгорание произошло в 5:37 на железнодорожном мосту через реку Обь перегона Присягино-Барнаул. Загорелся пункт обогрева работников, площадь пожара составила 4 кв. м.

Очевидцы сняли пожар на видеокамеру телефона:

Чтобы потушить горящий пункт обогрева со станции Алтайской, был отправлен пожарный поезд. Возгорание ликвидировали в 6:35.

Во время пожара никто не пострадал, инфраструктура моста не повреждена. Инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов, уточнили в Западно-Сибирской железной дороге.

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