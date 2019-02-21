В Барнауле горел железнодорожный мост

Возгорание произошло в 5:37 на железнодорожном мосту через реку Обь перегона Присягино-Барнаул. Загорелся пункт обогрева работников, площадь пожара составила 4 кв. м.
Очевидцы сняли пожар на видеокамеру телефона:
Чтобы потушить горящий пункт обогрева со станции Алтайской, был отправлен пожарный поезд. Возгорание ликвидировали в 6:35.
Во время пожара никто не пострадал, инфраструктура моста не повреждена. Инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов, уточнили в Западно-Сибирской железной дороге.