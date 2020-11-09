В Барнауле горела гостиница

Возгорание произошло около 4 часов утра. На третьем и четвертом этажах, где располагается гостиница, было плотное задымление.
Спасатели эвакуировали 14 постояльцев, среди которых был один ребенок. Пожар удалось ликвидировать за 12 минут. Огонь тушили 35 человек.
«В результате пожара выгорел номер. Площадь, пройденная огнем составила около 10 кв. метров», — уточнили в МЧС.
Одна из постояльцев получила травму. Женщине потребовалась медицинская помощь и госпитализация.
Причина случившегося еще устанавливается.