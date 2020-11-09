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Происшествия

В Барнауле горела гостиница

Рано утром в Барнауле произошел пожар в здании на ул. Чкалова, где находится гостиница. Из помещений вывели 14 постояльцев, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в здании на ул. Чкалова в Барнауле.
Пожар в здании на ул. Чкалова в Барнауле.
22.mchs.gov.ru

Возгорание произошло около 4 часов утра. На третьем и четвертом этажах, где располагается гостиница, было плотное задымление.

Спасатели эвакуировали 14 постояльцев, среди которых был один ребенок. Пожар удалось ликвидировать за 12 минут. Огонь тушили 35 человек.

«В результате пожара выгорел номер. Площадь, пройденная огнем составила около 10 кв. метров», — уточнили в МЧС.

Одна из постояльцев получила травму. Женщине потребовалась медицинская помощь и госпитализация.

Причина случившегося еще устанавливается.

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