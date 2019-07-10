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Происшествия

В Барнауле горит крупный магазин стройматериалов «Аксиома»

10 июля около 14:00 произошел пожар в супермаркете строительных материалов «Аксиома» на Павловском тракте. На место уже выехали пожарные, сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар в "Аксиоме".
Пожар в "Аксиоме".
vk.com/barneos22

Барнаульцы публикуют фотографии ЧП в соцсетях. Судя по кадрам, пожар очень серьезный — над магазином поднялись густые черные клубы дыма.

По данным администрации Барнаула, площадь пожара составила 150 кв.м. Людей в здании не было.

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