В Барнауле горит крупный магазин стройматериалов «Аксиома»

Барнаульцы публикуют фотографии ЧП в соцсетях. Судя по кадрам, пожар очень серьезный — над магазином поднялись густые черные клубы дыма.
По данным администрации Барнаула, площадь пожара составила 150 кв.м. Людей в здании не было.
10 июля около 14:00 произошел пожар в супермаркете строительных материалов «Аксиома» на Павловском тракте. На место уже выехали пожарные, сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Барнаульцы публикуют фотографии ЧП в соцсетях. Судя по кадрам, пожар очень серьезный — над магазином поднялись густые черные клубы дыма.
По данным администрации Барнаула, площадь пожара составила 150 кв.м. Людей в здании не было.
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