Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Барнаулец похитил телевизор, но не смог убежать

Барнаульца осудили за грабеж телевизора из гостиницы. Мужчина не продумал свое преступление, и был пойман около выхода.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Как altapress.ru рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко, барнаулец распивал в номере спиртные напитки со своим знакомым. Когда у них закончились деньги и выпивка, мужчина решил похитить имущество их гостиницы. Он сорвал со стены номера телевизор, прикрепленный с помощью кронштейна, и направился с добычей к выходу.

Однако грабителя заметил администратор гостиницы. Она окликнула его и потребовала вернуть телевизор. Мужчина пустился в бега, но на выходе его ждал сюрприз: постояльцы гостиницы, которые курили на крыльце, задержали его. Телевизор благополучно вернули обратно, а злоумышленника забрали в полицию.

Поскольку мужчина уже был судим, ему назначили 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость