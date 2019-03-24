Барнаулец похитил телевизор, но не смог убежать

Барнаульца осудили за грабеж телевизора из гостиницы. Мужчина не продумал свое преступление, и был пойман около выхода.

Как altapress.ru рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко, барнаулец распивал в номере спиртные напитки со своим знакомым. Когда у них закончились деньги и выпивка, мужчина решил похитить имущество их гостиницы. Он сорвал со стены номера телевизор, прикрепленный с помощью кронштейна, и направился с добычей к выходу.

Однако грабителя заметил администратор гостиницы. Она окликнула его и потребовала вернуть телевизор. Мужчина пустился в бега, но на выходе его ждал сюрприз: постояльцы гостиницы, которые курили на крыльце, задержали его. Телевизор благополучно вернули обратно, а злоумышленника забрали в полицию.

Поскольку мужчина уже был судим, ему назначили 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.