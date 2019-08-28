В Барнауле грузовик с прицепом подмял под себя иномарку

На проспекте Калинина грузовик с прицепом подмял под себя легковой автомобиль. На месте жесткого ДТП работали сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС.
Информации о пострадавших нет. Обстоятельства уточняются.
Ночью 28 августа в Барнауле на пересечении проспекта Калинина и улицы Ткацкой произошло серьезное ДТП, сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул» Вконтакте.
На проспекте Калинина грузовик с прицепом подмял под себя легковой автомобиль. На месте жесткого ДТП работали сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС.
Информации о пострадавших нет. Обстоятельства уточняются.
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