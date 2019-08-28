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Происшествия

В Барнауле грузовик с прицепом подмял под себя иномарку

Ночью 28 августа в Барнауле на пересечении проспекта Калинина и улицы Ткацкой произошло серьезное ДТП, сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул» Вконтакте.

ДТП в Барнауле 28 августа
ДТП в Барнауле 28 августа
https://vk.com/incident22

На проспекте Калинина грузовик с прицепом подмял под себя легковой автомобиль. На месте жесткого ДТП работали сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства уточняются.

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