В Барнауле гулянка закончилась поножовщиной и «окровавленными прогулками»

В одной из барнаульских многоэтажек распитие алкогольных напитков завершилось выяснением отношений с применением ножа, сообщают в паблике « Инцидент Барнаул ».

Инцидент произошел вечером 25 апреля в пятом подъезде дома № 37 по улице Попова.

«Что-то видно серьезное. Приехали ППС, ДПС, скорая помощь, реанимация», — рассказала местная жительница.

Как сообщили в паблике, в одной из квартир во время распития спиртных напитков соседка порезала мужчину и женщину, после чего ушла.

Мужчина позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Потерпевшая женщина также ушла из квартиры, ее окровавленную на улице остановили полицейские и вызвали «скорую».

Подозреваемая задержана.