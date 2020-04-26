В Барнауле гулянка закончилась поножовщиной и «окровавленными прогулками»

Инцидент произошел вечером 25 апреля в пятом подъезде дома № 37 по улице Попова.
«Что-то видно серьезное. Приехали ППС, ДПС, скорая помощь, реанимация», — рассказала местная жительница.
Как сообщили в паблике, в одной из квартир во время распития спиртных напитков соседка порезала мужчину и женщину, после чего ушла.
Мужчина позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Потерпевшая женщина также ушла из квартиры, ее окровавленную на улице остановили полицейские и вызвали «скорую».
Подозреваемая задержана.