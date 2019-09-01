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Происшествия

В Барнауле иномарка поздно вечером влетела в стоящий грузовик

О смертельном ДТП в районе Солнечной Поляны в Барнауле сообщили подписчики сообщества Barnaul22. Иномарка на большой скорости врезалась в припаркованный на дороге грузовик. Информация о происшествии пока очень противоречивая: кто-то утверждает, что за рулем якобы была девушка-водитель, и она погибла. Но другие утверждают, что все живы.

ДТП на Солнечной Поляне в Барнауле 31 августа 2019 года.
ДТП на Солнечной Поляне в Барнауле 31 августа 2019 года.
vk.com/barneos22

ДТП произошло поздно вечером 31 августа напротив дома на Солнечной Поляне, 35. По словам очевидцев, грузовой автомобиль (на фото — белый фургон) был припаркован на дороге, его водитель паркуется там регулярно. Парковка в этом месте не запрещена, но участок не освещенный.

И вот поздно вечером Toyota Camry, двигавшаяся на высокой скорости, въехала в этот грузовик. Столкновение было весьма серьезным, «хлопок» слышали в квартирах.

Однако подробности ДТП, которые сообщают подписчики сообщества Barnaul22, пока крайне противоречивые. Одни утверждают, что водителем иномарки была девушка, которая погибла на месте. А в машине был пассажир-мужчина, которого увезли в больницу.

Проезжавший мимо таксист однако сообщил, что водителем был мужчина (увезенный на «скорой»), а девушка была пассажиром. Еще один очевидец также утверждает, что девушка была пассажиром, она жива.

Более того, появилась информация, что иномарка якобы была угнана с мойки, а ее владелец нашелся, но она, конечно, нуждается в перепроверке.

Официальных сведений о жертвах, владельце и самом ДТП пока не поступало.

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