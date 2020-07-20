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Происшествия

В Барнауле иномарка сбила курьера с едой

20 июля в центре Барнаула под колеса Honda попал мотоциклист, рассказали очевидцы ДТП в группе «Инцидент Барнаул».

Авария с курьером.
Авария с курьером.
"Инцидент Барнаул"

Авария произошла на пересечении ул. Калинина и Профинтерна. Мотоциклист на момент ДТП был с рюкзаком одной из служб по доставке еды.

Судя фото, мужчина был в шлеме и не пострадал, но его железному коню потребуется ремонт.

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