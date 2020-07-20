В Барнауле иномарка сбила курьера с едой

20 июля в центре Барнаула под колеса Honda попал мотоциклист, рассказали очевидцы ДТП в группе «Инцидент Барнаул».

Авария произошла на пересечении ул. Калинина и Профинтерна. Мотоциклист на момент ДТП был с рюкзаком одной из служб по доставке еды.

Судя фото, мужчина был в шлеме и не пострадал, но его железному коню потребуется ремонт.