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Происшествия

В Барнауле иномарка залетела под трамвай, поставив вагон «ребром»

Серьезная авария на Змеиногорском тракте в Барнауле случилась вечером 14 мая — иномарка залетела под трамвай.

ДТП с трамваем на Змеиногорском тракте в Барнауле
ДТП с трамваем на Змеиногорском тракте в Барнауле
t.me/tolknews

Фото с место событий в телеграм-канале опубликовал «Толк».

Сообщается, что на месте работали «скорая» и пожарные.

Водитель жив. В больницу увезли девочку — неизвестно, в трамвае или машине она находилась в момент аварии.

Ранее под Барнаулом случилась авария со смертельным исходом — перед развязкой на Фирсово женщина-водитель 1990 года рождения не справилась с управлением и допустила съезд в правый кювет.

Она скончалась в машине «скорой помощи». В автомобиле также находился ребенок, который получил травмы.

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