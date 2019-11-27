Две незнакомки наживаются на доверчивых барнаульцах

81-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что днем к ней на улице подошли неизвестные женщины и спросили — как найти строительную фирму. А затем под предлогом снятия порчи похитили деньги.
Приметы первой:
- на вид 40 лет,
- рост 160−165 см,
- худощавого телосложения,
- была одета в пальто темного цвета до бедра, юбка ниже колен темного цвета, на голове — платок зеленого цвета.
Приметы второй:
- на вид 28−30 лет,
- рост 165 см,
- среднего телосложения,
- была одета в шубу до пояса темного цвета, на голове — шапка темного цвета.
В Барнауле ищут подозреваемых в мошенничестве.
22.мвд.рф
Всем, кто видел или знает что-то о разыскиваемых просим сообщить в полицию по телефонам: 61−02−02, 02.