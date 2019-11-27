Две незнакомки наживаются на доверчивых барнаульцах

Пенсионерка из Барнаула обратилась в полицию после того, как неизвестные женщины под предлогом снятия порчи лишили ее 20 тысяч рублей. Правоохранители ищут подозреваемых.

81-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что днем к ней на улице подошли неизвестные женщины и спросили — как найти строительную фирму. А затем под предлогом снятия порчи похитили деньги.

Приметы первой:

на вид 40 лет,

рост 160−165 см,

худощавого телосложения,

была одета в пальто темного цвета до бедра , юбка ниже колен темного цвета , на голове — платок зеленого цвета.

Приметы второй:

на вид 28−30 лет,

рост 165 см,

среднего телосложения,

была одета в шубу до пояса темного цвета , на голове — шапка темного цвета.

В Барнауле ищут подозреваемых в мошенничестве. 22.мвд.рф

Всем, кто видел или знает что-то о разыскиваемых просим сообщить в полицию по телефонам: 61−02−02, 02.