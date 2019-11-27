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27 ноября -11°C

Две незнакомки наживаются на доверчивых барнаульцах

Пенсионерка из Барнаула обратилась в полицию после того, как неизвестные женщины под предлогом снятия порчи лишили ее 20 тысяч рублей. Правоохранители ищут подозреваемых.

Кошелек.
Кошелек.
СС0

81-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что днем к ней на улице подошли неизвестные женщины и спросили — как найти строительную фирму. А затем под предлогом снятия порчи похитили деньги.

Приметы первой:

  • на вид 40 лет,
  • рост 160−165 см,
  • худощавого телосложения,
  • была одета в пальто темного цвета до бедра, юбка ниже колен темного цвета, на голове — платок зеленого цвета.

Приметы второй:

  • на вид 28−30 лет,
  • рост 165 см,
  • среднего телосложения,
  • была одета в шубу до пояса темного цвета, на голове — шапка темного цвета.
В Барнауле ищут подозреваемых в мошенничестве.
В Барнауле ищут подозреваемых в мошенничестве.
22.мвд.рф

Всем, кто видел или знает что-то о разыскиваемых просим сообщить в полицию по телефонам: 61−02−02, 02.

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