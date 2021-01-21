В Барнауле ищут лихого водителя, наехавшего на подростка и скрывшегося с места ДТП

Марка автомобиля известна лишь приблизительно, возможно это был «Мерседес» в кузове темного цвета.
Неустановленный водитель церемониться не стал и с места происшествия скрылся. Подростку оказана медицинская помощь, он не госпитализирован, сообщили «Инцидент Барнаул» в городской Госавтоинспекции.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям, просьба позвонить в группу розыска ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу по тел.: 393−605; либо в дежурную группу ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу по тел.:391−090.