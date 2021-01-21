В Барнауле ищут лихого водителя, наехавшего на подростка и скрывшегося с места ДТП

Утром 21 января на улице Балтийской, в районе дома № 104, произошло ДТП. Водитель наехал на мальчика 15 лет, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Обошлось без серьезных травм, но того, кто бы за рулем все равно разыскивают.

Марка автомобиля известна лишь приблизительно, возможно это был «Мерседес» в кузове темного цвета.

Неустановленный водитель церемониться не стал и с места происшествия скрылся. Подростку оказана медицинская помощь, он не госпитализирован, сообщили «Инцидент Барнаул» в городской Госавтоинспекции.



Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям, просьба позвонить в группу розыска ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу по тел.: 393−605; либо в дежурную группу ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу по тел.:391−090.