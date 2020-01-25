В Барнауле объявились очередные телефонные мошенники

Молодой жительнице Барнауле позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он стал утверждать, что с ее банковской карты кто-то пытался похитить деньги с помощью покупки в интернет-магазине.
Чтобы отменить мошеннические операции, девушке необходимо было поменять пароль от личного кабинета и сообщить код от смены пароля.
После этого со счета горожанки исчезло более 6 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции напоминают о том, что не нужно сообщать неизвестным личные данные, банковских карт, поступившие в смс-сообщениях коды, а также выполнять какие-либо действия под их диктовку.