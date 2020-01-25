В Барнауле объявились очередные телефонные мошенники

В Барнауле полиция ищет мошенников, которые вынуждают горожан сообщать пароль от личных кабинетов мобильных банков. Один такой случай произошел накануне.

Молодой жительнице Барнауле позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он стал утверждать, что с ее банковской карты кто-то пытался похитить деньги с помощью покупки в интернет-магазине.

Чтобы отменить мошеннические операции, девушке необходимо было поменять пароль от личного кабинета и сообщить код от смены пароля.

После этого со счета горожанки исчезло более 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают о том, что не нужно сообщать неизвестным личные данные, банковских карт, поступившие в смс-сообщениях коды, а также выполнять какие-либо действия под их диктовку.