В Барнауле ищут очевидцев ДТП, в которых серьезно пострадали женщина и ребенок

Первая авария произошла еще 27 августа, на пешеходном переходе по адресу пр. Ленина 179. Автомобиль UAZ Patriot сбил девушку. Был причинен тяжкий вред здоровью, пострадавшая вынуждена была пройти долгую реабилитацию.
Второе ДТП произошло в Барнауле 8 ноября, приблизительно в 14:00, возле школы 120 по адресу Солнечная поляна, 51. Женщина-водитель сбила ребенка и скрылась с места происшествия. Ребенок получил травму позвоночника и сотрясение мозга.
Также утром 8 ноября около 8:00 столкнулись автомобили UAZ Patriot и Daewoo Nexia на шоссе Ленточный бор, 2а в сторону Южного. Пострадавшие также ищут очевидцев, у которых на видеорегистраторе зафиксирован момент ДТП.
Ранее, 2 ноября, в Новоалтайске на перекрестке улиц Анатолия и Спасской произошло массовое ДТП с пострадавшими.