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Происшествия

В Барнауле ищут очевидцев ДТП, в которых серьезно пострадали женщина и ребенок

В Барнауле разыскивают очевидцев трех ДТП, в двух из которых серьезно пострадали молодая женщина и ребенок. Просьбу о помощи опубликовали в Barnaul 22.

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
unsplash.com

Первая авария произошла еще 27 августа, на пешеходном переходе по адресу пр. Ленина 179. Автомобиль UAZ Patriot сбил девушку. Был причинен тяжкий вред здоровью, пострадавшая вынуждена была пройти долгую реабилитацию.

Второе ДТП произошло в Барнауле 8 ноября, приблизительно в 14:00, возле школы 120 по адресу Солнечная поляна, 51. Женщина-водитель сбила ребенка и скрылась с места происшествия. Ребенок получил травму позвоночника и сотрясение мозга.

Также утром 8 ноября около 8:00 столкнулись автомобили UAZ Patriot и Daewoo Nexia на шоссе Ленточный бор, 2а в сторону Южного. Пострадавшие также ищут очевидцев, у которых на видеорегистраторе зафиксирован момент ДТП.

Ранее, 2 ноября, в Новоалтайске на перекрестке улиц Анатолия и Спасской произошло массовое ДТП с пострадавшими.

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