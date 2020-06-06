В Барнауле ищут свидетелей прилетания колеса в бабушку

Инцидент произошел 4 июня примерно в 16:00 на пересечении улиц Челюскинцев и Папанинцев.

«Моя бабушка начала переходить дорогу, когда в спину прилетело колесо от движущегося автомобиля Toyota Land Cruiser, цвет темно синий. Бабушка упала на асфальт и не смогла встать, после чего водитель и его друг не подошли даже к ней, подбежали и схватили колесо», — рассказала девушка.