В Барнауле ищут свидетелей прилетания колеса в бабушку

Инцидент произошел 4 июня примерно в 16:00 на пересечении улиц Челюскинцев и Папанинцев.
«Моя бабушка начала переходить дорогу, когда в спину прилетело колесо от движущегося автомобиля Toyota Land Cruiser, цвет темно синий. Бабушка упала на асфальт и не смогла встать, после чего водитель и его друг не подошли даже к ней, подбежали и схватили колесо», — рассказала девушка.
По ее словам, два товарища не вызвали ни скорую помощь, ни сотрудников ГИБДД, и даже хотели скрыться с места происшествия.
«Но путь им преградил автомобиль и водитель ипугался, что его начали фотографировать люди. Бабушке вызвали „скорую“ мимо проходящие люди, сейчас она находится в тяжелом состоянии. Пожалуйста, кто видел, откликнитесь, нужны свидетели», — обратилась девушка к тем, кто видел ДТП.