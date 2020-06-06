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Происшествия

В Барнауле ищут свидетелей прилетания колеса в бабушку

Жительница Барнаула попросила в интернет-сообществе «Барнаул 22» помощи в поисках очевидцев ДТП, в котором пострадала ее бабушка.

В Барнауле в женщину прелетело слетевшее с машины колесо.
В Барнауле в женщину прелетело слетевшее с машины колесо.
vk.com/barneos22.

Инцидент произошел 4 июня примерно в 16:00 на пересечении улиц Челюскинцев и Папанинцев.

«Моя бабушка начала переходить дорогу, когда в спину прилетело колесо от движущегося автомобиля Toyota Land Cruiser, цвет темно синий. Бабушка упала на асфальт и не смогла встать, после чего водитель и его друг не подошли даже к ней, подбежали и схватили колесо», — рассказала девушка.

По ее словам, два товарища не вызвали ни скорую помощь, ни сотрудников ГИБДД, и даже хотели скрыться с места происшествия.

«Но путь им преградил автомобиль и водитель ипугался, что его начали фотографировать люди. Бабушке вызвали „скорую“ мимо проходящие люди, сейчас она находится в тяжелом состоянии. Пожалуйста, кто видел, откликнитесь, нужны свидетели», — обратилась девушка к тем, кто видел ДТП.

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