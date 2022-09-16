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Происшествия

В Барнауле ищут виновного в смерти собаки — ее сбили на автомобиле

Житель Барнаула обратился за помощью — он хочет найти водителя, который сбил его собаку насмерть. Жуткое видео опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

Собака, мопс.
Собака, мопс.
pixabay.com

Происшествие случилось на улице Гущина в районе Кардиоцентра 14 сентября. Утром в магазине пьяный мужчина начал конфликтовать с пенсионером, пришедшим с собакой породы мопс.

Мужчина ударил дедушку и пнул собаку. Питомец испугался и выбежал из магазина. Он побежал домой через нерегулируемый пешеходный переход.

Хозяин побежал за собакой следом, но не успел остановить ее. Ехавший белый кроссовер сбил мопса насмерть. А после, не останавливаясь, покинул место ДТП.

Пенсионер разыскивает водителя автомобиля для привлечения к ответственности.

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