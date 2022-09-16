Происшествие случилось на улице Гущина в районе Кардиоцентра 14 сентября. Утром в магазине пьяный мужчина начал конфликтовать с пенсионером, пришедшим с собакой породы мопс.
Мужчина ударил дедушку и пнул собаку. Питомец испугался и выбежал из магазина. Он побежал домой через нерегулируемый пешеходный переход.
Хозяин побежал за собакой следом, но не успел остановить ее. Ехавший белый кроссовер сбил мопса насмерть. А после, не останавливаясь, покинул место ДТП.
Пенсионер разыскивает водителя автомобиля для привлечения к ответственности.