В Барнауле ищут водителя автобуса, который задел женщину зеркалом заднего вида

Барнаульская ГИБДД разыскивает водителя автобуса № 35, который задел женщину правым зеркалом заднего вида. Удар пришелся ей по голове. Также разыскиваются и очевидцы происшествия.

ДТП произошло 20 января около 9:30 на автобусной остановке «Весенняя» в поселке Новосиликатный. Пострадала женщина 1977 года рождения.

Также в Госавтоинспекции ищут водителя серого автомобиля, который 23 января около 7:50 на нерегулированном пешеходном переходе в районе дома № 103А по пр. Ленина сбил женщину 1948 года рождения.

В регистрационном знаке авто, возможно, имеются цифры «379», в автомобиле находилась девушка, которая подходила к потерпевшей.

Всех, у кого есть какая-либо информация по этим ДТП, просят сообщить по тел. ГИБДД: 393−605, 393−548, 391−090 либо обратится по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106