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Происшествия

В Барнауле ищут водителя такси, который сбил подростка и скрылся

10 января в Барнауле на ул. Смирнова, 76 произошло ДТП — автомобиль сбил девушку 2006 года рождения. Водитель с места аварии скрылся.

Полиция. ГИБДД
Полиция. ГИБДД
Анна Зайкова, altapress.ru

ДТП случилось около 17:00. ГИБДД Барнаула разыскивает мужчину плотного телосложения, на вид около 50 лет, который управлял иномаркой в кузове темного цвета.

На автомобиле имеется надпись «Uber», добавили в Госавтоинспекции.

Также в полиции ищут водителя серебристой иномарки, который уехал с места ДТП 30 декабря 2020 года. Около 11:50 на ул. Попова, в районе дома № 102 «А» на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил женщину 1975 года рождения.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данным происшествиям, просят сообщить в ГИБДД: 393−605, 393−554, 391−090 либо обратится по адресу ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.

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