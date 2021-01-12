В Барнауле ищут водителя такси, который сбил подростка и скрылся

ДТП случилось около 17:00. ГИБДД Барнаула разыскивает мужчину плотного телосложения, на вид около 50 лет, который управлял иномаркой в кузове темного цвета.
На автомобиле имеется надпись «Uber», добавили в Госавтоинспекции.
Также в полиции ищут водителя серебристой иномарки, который уехал с места ДТП 30 декабря 2020 года. Около 11:50 на ул. Попова, в районе дома № 102 «А» на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил женщину 1975 года рождения.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данным происшествиям, просят сообщить в ГИБДД: 393−605, 393−554, 391−090 либо обратится по адресу ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.