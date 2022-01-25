В Барнауле из огня спасли ребенка

Из окон валил дым. Пожарные немедленно пошли на разведку.
«Из объятых дымом помещений был спасен ребёнок с ограниченными возможностями здоровья», — сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Тушили огонь 12 человек из 1 9 пожарных частей. Для ликвидации открытого горения потребовалось около 15 минут.
Известно, что площадь возгорания составила около 3 метров. Никто не пострадал.
Причины пожара выясняются.
Ранее в одном из сел Троицкого района в Алтайском крае после тушения пожара на пепелище нашли тело 66-летней хозяйки дома.