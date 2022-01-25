25 января -18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле из огня спасли ребенка

Поздно вечером 24 января в Барнауле произошел пожар в частном доме на ул. Ляпидевского.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Из окон валил дым. Пожарные немедленно пошли на разведку.

«Из объятых дымом помещений был спасен ребёнок с ограниченными возможностями здоровья», — сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Тушили огонь 12 человек из 1 9 пожарных частей. Для ликвидации открытого горения потребовалось около 15 минут.

Известно, что площадь возгорания составила около 3 метров. Никто не пострадал.

Причины пожара выясняются.

Ранее в одном из сел Троицкого района в Алтайском крае после тушения пожара на пепелище нашли тело 66-летней хозяйки дома.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость