В Барнауле из-за аварии на водопроводе начался потоп

Произошло повреждение водопровода диаметром 400 мм, рассказали в администрации города.
Без холодной воды временно остался один детский сад и школа.
На месте работают сотрудники городского водоканала.
Утром 25 мая в Барнауле затопило проезжую часть ул. Антона Петрова в районе дома № 258.
Произошло повреждение водопровода диаметром 400 мм, рассказали в администрации города.
Без холодной воды временно остался один детский сад и школа.
На месте работают сотрудники городского водоканала.
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