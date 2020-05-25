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Происшествия

В Барнауле из-за аварии на водопроводе начался потоп

Утром 25 мая в Барнауле затопило проезжую часть ул. Антона Петрова в районе дома № 258.

Потоп на ул. Антона Петрова.
Потоп на ул. Антона Петрова.
Barnaul22

Произошло повреждение водопровода диаметром 400 мм, рассказали в администрации города.

Без холодной воды временно остался один детский сад и школа.

На месте работают сотрудники городского водоканала.

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