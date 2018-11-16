В Барнауле из-за порыва водопровода машины вмерзают в лед

«Авария на водопроводе, ливневая канализация, естественно, не работает. К некоторым авто подойти можно только в болотниках», пишут пользователи сети.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Барнауле произошла коммунальная авария на Змеиногорском тракте, 104п/7. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul22.
«Авария на водопроводе, ливневая канализация, естественно, не работает. К некоторым авто подойти можно только в болотниках», пишут пользователи сети.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter