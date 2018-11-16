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Происшествия
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В Барнауле из-за порыва водопровода машины вмерзают в лед

В Барнауле произошла коммунальная авария на Змеиногорском тракте, 104п/7. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul22.

Авария ан Змеиногорском тракте.
Авария ан Змеиногорском тракте.
vk.com/barneos22.

«Авария на водопроводе, ливневая канализация, естественно, не работает. К некоторым авто подойти можно только в болотниках», пишут пользователи сети.

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