В Барнауле из-за повреждения провода два человека получили удар током

Как сообщают в Алтайском филиале компании «Россети Сибирь», оба пострадавших живы, хотя находятся в больнице. Оба получили удар током, но системы защиты сработали вовремя.
Энергетики отмечают, что провод линии электропередачи под напряжением 110 киловольт хорошо виден, и просто удивительно, как его не заметил водитель грузового автомобиля.
Очевидцы с соцсетях пишут, что во время повреждения были слышны два сильных хлопка.
По данному факту будет проводиться специальная проверка.
Фото и видео с места событий опубликовал паблик «Инцидент. Барнаул»