В Барнауле из-за повреждения провода два человека получили удар током

На одной из строительных площадок в Барнауле 30 апреля на улице Энтузиастов произошел опасный инцидент. Водитель автомобиля с краном не заметил электрический провод под напряжением, в результате чего два человека получили поражение током.

Как сообщают в Алтайском филиале компании «Россети Сибирь», оба пострадавших живы, хотя находятся в больнице. Оба получили удар током, но системы защиты сработали вовремя.

Энергетики отмечают, что провод линии электропередачи под напряжением 110 киловольт хорошо виден, и просто удивительно, как его не заметил водитель грузового автомобиля.

Очевидцы с соцсетях пишут, что во время повреждения были слышны два сильных хлопка.

По данному факту будет проводиться специальная проверка.

Фото и видео с места событий опубликовал паблик «Инцидент. Барнаул»